Meteoroloji SON DAKİKA uyardı: Kar yağışı başlıyor! İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi: Aralık ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde Kasım ayına oranla sıcaklıklarda düşüşler görülüyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı. Peki, hangi illerimizde kar yağışları görülecek? İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.