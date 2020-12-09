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Meteoroloji uyardı: başlıyor! İşte İstanbul başta olmak üzere il il raporu

önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporunda, bazı illerimizde kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Kurum belirtilen illerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Peki, hangi illerimizde görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu ve kar yağışı görülecek iller…

Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:48 Son Güncelleme: 9.12.2020 14:48 ABONE OL
Meteoroloji SON DAKİKA uyardı: Kar yağışı başlıyor! İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi: Aralık ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde Kasım ayına oranla sıcaklıklarda düşüşler görülüyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı. Peki, hangi illerimizde kar yağışları görülecek? İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

9 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

10 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

11 ARALIK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

12 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

13 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji SON DAKİKA uyardı: Kar yağışı başlıyor! İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu
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