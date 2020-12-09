Meteoroloji SON DAKİKA uyardı: Kar yağışı başlıyor! İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi: Aralık ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde Kasım ayına oranla sıcaklıklarda düşüşler görülüyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı. Peki, hangi illerimizde kar yağışları görülecek? İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
9 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU