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Mide ameliyatı sonrası evinde ölü bulundu

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
Mide ameliyatı sonrası evinde ölü bulundu
Samsun'da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sevim Sarıkaya'yı (36) Mevlana Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sarıkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Halk sağlığı doktorunca ölümü şüpheli bulunan Sarıkaya'nın 40 gün önce mide küçültme ameliyatı geçirdiği, dün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gittiği ve karaciğer enzimlerinde zayıflama bulunduğu öğrenildi.
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Mide ameliyatı sonrası evinde ölü bulundu
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