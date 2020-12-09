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sonuçları açıklandı! ile - BURADA!

İdaresi (MPİ) ile ortaklığıyla her ayın 9,19 ve29. Günlerinde üzerinden çekilişi yapılan MPİ 9 Aralık günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oldu. Dünkü MP TV canlı çekilişi için bilet satın alarak dahil olan ve sahibi olmak isteyen şans oyunu severler yoğun şekilde 9 Aralık MPİ Milli Piyango Sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. ile detaylarına buradan erişerek büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:09 Son Güncelleme: 10.12.2020 01:09 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Her ayın 9,19 ve 29. Günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belli olan MPİ Milli Piyango sonuçları dün (9 Kasım 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle belli oldu. 9 Aralık Milli Piyango sonuçları ile MPİ bilet sorgulama detaylarına bu başlık altından erişebilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online MP TV ile 9 Aralık Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

9 ARALIK MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Milli Piyango çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
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