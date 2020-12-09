Milli Piyango sonuçları sorgulama! 9 Aralık 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları tam sıralı liste açıklandı mı?

Şans oyunu sever, yüzbinlerce kişi Milli Piyango sonuçları sorgulaması yapıyor. Bugünkü çekiliş için biletlerini alan vatandaşlar canlı ve noter huzurunda kazandıran numaraları merak ediyor. Her hafta binlerce kişinin büyük umutlarla doldurduğu kuponda şanslı numaralar MPİ resmi sitesinden duyuruluyor. 9 Aralık Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edilirken büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? 9 Aralık 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları tam sıralı liste açıklandı mı?
Milli Piyango sonuçları şans oyunu severlerin bir numaralı gündem konusu oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29. günlerinde çekilişi yapılarak şanslı numaraları belirlenen MPİ Milli Piyango sonuçları bugün (9 Aralık Çarşamba) yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oluyor.
İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste
Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
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Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Milli Piyango yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Biletinizi Millipiyangoonline.com adresinden alabilirsiniz.
Biletinde seçmiş olduğunuz numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriliyor:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksınız.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.