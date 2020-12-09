Milli Piyango sonuçları sorgulama! 9 Aralık 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları tam sıralı liste açıklandı mı?

Şans oyunu sever, yüzbinlerce kişi Milli Piyango sonuçları sorgulaması yapıyor. Bugünkü çekiliş için biletlerini alan vatandaşlar canlı ve noter huzurunda kazandıran numaraları merak ediyor. Her hafta binlerce kişinin büyük umutlarla doldurduğu kuponda şanslı numaralar MPİ resmi sitesinden duyuruluyor. 9 Aralık Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edilirken büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? 9 Aralık 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları tam sıralı liste açıklandı mı?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango sonuçları şans oyunu severlerin bir numaralı gündem konusu oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29. günlerinde çekilişi yapılarak şanslı numaraları belirlenen MPİ Milli Piyango sonuçları bugün (9 Aralık Çarşamba) yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oluyor.

İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste