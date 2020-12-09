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’ta teröristlere ait lav silahı ele geçirildi

’ta terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:53 ABONE OL
Muş’ta teröristlere ait lav silahı ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatlar arasında lav silahı bulundu.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Ortaç Köyü Dedemen Tepe Kuzey Batı yamacında Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 04-05 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde mağara içerisinde;1 lav silahı,2 mod 44 savunma tipi el bombası, 1 çift mekap, 1 poşet serum, muhtelif giyim kıyafeti ele geçirilmiştir." denildi.

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Muş’ta teröristlere ait lav silahı ele geçirildi
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