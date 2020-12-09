Negro ne demek, Türkçe anlamı nedir? Negro ne demek, ne anlama geliyor?

NEGRO NE DEMEK?

Araştırmalara göre "negro" kelimesi köken itibariyle Latin ve Yunan dillerinden mülhem olup Avrupa dışındaki "beyaz olmayan" toplumlar için kullanılmıştır. Tam olarak önce hangi topluluğa dendiği tartışmalıdır. Yerine göre yerli Amerikalılar, Afrikalılar ve esmer Asyalılar için kullanıldığı bilinmektedir.

Öte yandan, maçın 4. hakemi ise savunmasında, ''Negro demedim Romence siyah adam anlamına gelen sözü söyledim'' dedi.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

Kabul edilemez bu skandal olay sonrası Okan Buruk takımı sahadan çekti.