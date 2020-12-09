Nevşehir’de Kovid-19’da görevli sağlık personeline saldırı

Dün akşam sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kavak beldesindeki, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaya ilaçlarını vermek, aynı zamanda yaşlı bir hastanın da koronavirüs testlerini yapmak için Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, Kavak beldesine gitti.

İddiaya göre, ikamet yakınında Ali B. ve Asım D, filyasyon görevlisi doktor O. D. ve sağlık görevlisi R.C.'nin bulunduğu araca yaklaşarak ağır hakaret ve küfür etti.

Şahıslar, sağlık görevlisi R.C.'yi darp etmeye çalışınca jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Sağlık görevlileri, "Sokağa çıkma yasağı başladı siz neden dışardasınız" şeklinde uyarmasına rağmen zanlıların tepki ve saldırgan tavırları devam etti.

Saldırganlar, "Sizi meslekten attırırım" diye sağlık personellerine tehditler savurdu.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalışırken iki zanlı, sağlık görevlilere ağır küfürler etmeye devam etti.

Sağlık personeli R.C. ve doktor O.D. kendilerine saldıran iki şahıs hakkında şikayetçi oldu.