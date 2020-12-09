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'de kazalara karşı kavşak düzenlemesi

'in ilçesinde trafik kazalarının sık sık yaşandığı Çağ çağ, Şirin ve Şahin Bulvarı üzerindeki kavşakta trafik ışıklarının konulması için Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan harekete geçti.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:58 ABONE OL
Nusaybin'de kazalara karşı kavşak düzenlemesi

Nusaybin Çağ çağ caddesi üzerinde bulunan Şirin ve Şahin Bulvarı kavşağında sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle medyada haberler çıktı. Bunun üzerine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, o kavşakta kazaların önlenmesi ve trafik ışıkları yerleştirilmesi için ilgili mercilerle görüşmelere başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün bulvar ve kavşak üzerinde çalışma yapması talimatı veren Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı UKOME kararı alınması için Emniyet raporu ile talepte bulunduğu öğrenildi.

En kısa zamanda o kavşağa trafik ışıkların konuşması için çalışmaların sürdüğü bildirildi."

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Nusaybin'de kazalara karşı kavşak düzenlemesi
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