Sabah'ın gündeme getirdiği olayda son dakika gelişmesi... Firma yetkilileri Yağmur Gürman ile iletişime geçti

30 Ekim'de İzmir merkezli 6.9 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde en çok da torunu ile birlikte enkazda can veren Fatma Ateş (49) konuşuldu. Zira kurtarma ekipleri iki cansız bedeni enkazdan çıkardığı sırada anneanne Ateş'in 2,5 yaşındaki torununa sarıldığını ve telefondan ninni dinlettiğini fark etmişlerdi. İzmir depreminde annesi ve 2,5 yaşındaki bebeğini kaybeden Yağmur Gürman (27) ise anne Fatma Ateş'in depremden bir hafta önce mobilya satın aldığı mağazadan gelen telefonla ikinci şokunu yaşadı. Mağaza görevlisinin "Anneniz öldüyse 6 bin 473 liralık borcunu siz ödeyeceksiniz" denildi.





İzmir depreminde annesi ve 2,5 yaşındaki bebeğini kaybeden Yağmur Gürman (27) ise anne Fatma Ateş'in depremden bir hafta önce mobilya satın aldığı mağazadan gelen telefonla ikinci şokunu yaşadı. Mağaza görevlisinin "Anneniz öldüyse 6 bin 473 liralık borcunu siz ödeyeceksiniz" denildi. Yağmur Gürman, telefonla aradığı mağaza yetkililerine annesini ve oğlunu depremde kaybettiğini söyledi. Gürman'a ise yetkililerin, 'Annenizin kefili olarak görünüyorsunuz. O nedenle borcu siz ödemek zorundasınız' dediği öğrenildi.





Kalan borcun 450 liralık taksitini ödemek zorunda kaldığını söyleyen Gürman, "Yarama adeta tuz bastılar. Tüm İzmir ve Türkiye gibi bizim acımızı paylaşmadılar. Paranın peşine düştüler. Ölü soyuculuğu yapıyorlar" şeklinde konuştu. 2 ay hiçbir borçlusundan para talep etmediğini ileri süren mağaza yetkilileri ise, Yağmur Gürman'ın kendilerini arayarak borç sorguladığını ve taksiti ödediğini ileri sürdü.

SABAH'IN GÜNDEME GETİRDİĞİ OLAYIN ARDINDAN FİRMA YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ



İzmir'de yaşanan depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki torunu Barlas ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Ateş'in bir mağazaya olan 6 bin 473 lira borcu, annesine kefil olan Yağmur Gürman'dan istendi. Gürman'ın yaşadığı mağduriyetin SABAH tarafından haberleştirilmesinin ardından, firma yetkilileri Gürman'a ulaştı. Gürman, "Beni aradılar. Borç sıfırlanıyormuş. Yanlış anlaşılma olmuş. Öyle dediler" diye konuştu.