Öldürdü, iki gün başında bekledi

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz mahallesinde bulunan Kübra Sitesi'ndeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi.