Osmanlı’ya ait en eski eser

Milli Savunma Bakanlığının envanter güncelleme çalışmaları devam ederken, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

Bugüne kadar Osmanlı Dönemine ait bilinen en eski eserin Orhan Gazi'nin miğferi olduğu kayıtlara geçmişken, yapılan çalışma ve araştırmalar sonucu, Osmanlı dönemine ait en eski eserin türbesi Bilecik'te bulunan Mihalgazi'nin kılıcı olduğu ortaya çıktı. Askeri Müze koleksiyonları içerisinde yer alan kesici silahlarla ilgili envanter güncelleme çalışmaları esnasında 1564 numaralı kılıcın, Köse Mihal'e (Abdullah Mihalgazi) ait olan kılıç olduğu tespit edildi. Söz konusu eser Askeri Müze'nin Osmanlı Devleti'ne ait olan en eski eseri olarak kayıt altına alındı. Kılıç, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergileniyor.