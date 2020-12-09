Otomobil devrildi; Armağan öldü, 4 arkadaşı yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli- Muğla kara yolu, Tavas ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne giden Emre Mustafa Orhan'ın kullandığı 06 HZJ 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak refüje çarptı ardından devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Orhan ile Armağan Kozanoğlu (29), Burak K., Ecem S. ve Büşra A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Armağan Kozanoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer, 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.