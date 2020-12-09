Pandemide iş yerini çiftliğe çevirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinde oto kaporta ustası Mehmet Kadımehmetoğlu, korona virüs günlerini iş yerindeki kanatlı hayvanlarla geçiriyor. 47 yıldır kaporta ustası olarak birçok kişiye ustalık kazandıran Kadımehmetoğlu, 500 metrekarelik iş yerinin dışını adeta minik bir hayvanat bahçesine çevirdi. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine aşık olduğunu ancak yavaş yavaş arka planda kalacağını ifade eden Kadımehmetoğlu, korona günlerinde aldığı kaz, ördek, tavuk, bıldırcın gibi kanatlı hayvan beslediğini ve stres attığını söyledi.

Kanatlı hayvan besleyerek sağlıklı yaşam sürdüğünü ifade eden kaporta ustası Kadımehmetoğlu, "15 Ağustos 1975 tarihinden bu yana kaporta işini yapmaktayım. 47 yıldır bu işime devam ediyorum ama yavaş yavaş kedimi geriye çekme gibi bir düşüncem var. Kendimi tamamen kanatlı hayvanlara adadım. Ördek, kaz, tavuk ve hindi gibi hayvanları iş yerimde besliyorum. Kedimi hayvanlara bıraktım ve bu hayvanlar beni tedavi ediyor. Ördek ve kaz sulak ortamlarda daha güzel yetişiyor. Kanatlı hayvanların bana katkısı beni yerimde durdurmuyor ve sürekli hareket ettiriyor. Sürekli hareket eden insan ise kendisini iyi hisseder. Bedenimi ve kafamı çalışmama vesile oluyor. Aileme ne kadar zaman ayırırsam hayvanlara da o kadar zaman ayırıyorum" diye konuştu.

Pandemi günlerinde işsizlikten yakınan esnaflara seslenen kaporta ustası Kadımehmetoğlu, "Pandemi sürecinde burada iş yerime sabahın erken saatlerinde gelip hobi bahçemde ağaç ve çiçek dikip onlarla konuşuyorum. İşlerde biraz gevşeklik ve ama Allah'ın izni ile iş yerlerimizi açıyoruz. Esnaf virüs var ve iş yok, pandemi var dememeli sabahleyin işinde olmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.