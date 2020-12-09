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Piyasa değeri bir milyon 400 bin lira! Tarihleri de geçmiş!

Polisleri, piyasa değeri bir milyon 400 bin lira olan tarihi geçmiş çok sayıda ilaç ele geçirdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.12.2020 12:01 ABONE OL
Piyasa değeri bir milyon 400 bin lira! Tarihleri de geçmiş!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, piyasa değeri bir milyon 400 bin lira olan tarihi geçmiş çok sayıda ilaç ele geçirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, üç ilçede ilaç simsarlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde piyasa değeri bir milyon 400 bin lira olan sahte ve barkodu değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı ve kas geliştirici ilaç ele geçirdi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İlaçların tarihinin geçtiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor.

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Piyasa değeri bir milyon 400 bin lira! Tarihleri de geçmiş!
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