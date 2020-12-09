Sadece sokakları değil, köpekleri de temizliyor

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda kaydedildiği tespit edilen video ilgi odağı oldu. Görüntülerde sokak hayvanını süpürge ile temizleyen Arnavutköy Belediyesi personeli Harun Reşit Kayabaşı, gençlere örnek oldu. Sadece sokakları, caddeleri temizlemekle kalmadığını söyleyen Kayabaşı, sokak hayvanlarının bakımını da gönüllü olarak yaptığını belirtti.

İstanbul Arnavutköy'de sokak köpeğinin yürekleri ısıtan süpürgeli masaj keyfi kamerada | Video

"SOKAK HAYVANLARINI SÜPÜRGE İLE TEMİZLİYORUM"

Yürekleri ısıtan bu görüntüler hakkında konuşan 64 yaşındaki hayvansever Harun Reşit Kayabaşı, "3-4 yıldır Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Görüntülerdeki köpek ben çalıştığımda sürekli yanıma geliyor. Alıştı bana. Bende seviyorum. Ara sıra sokak hayvanlarını süpürgeyle temizliyorum. Onlarında hoşuna gidiyor keyifleniyor. Hayvanları severim" dedi.

"YÜREKLERİ ISITTI"

Arnavutköy Belediyesi, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı ve "Pamuk gibi olduk yine. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimizin minik dostlarımızla olan görüntüsü yürekleri ısıttı" ifadelerini kullandı.