Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman sona erecek? ÖSYM 2020/4 ilan kılavuzu ile sağlık personeli atamaları şartları, branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar sağlık çalışanları tarafından merak edilirken, bir süre ÖSYM tarafından detayların yer aldığı başvuru kılavuzu yayımlandı. Pandemi sürecinde artan sağlıkçı ihtiyacı bu sayede karşılanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlıkçı alımı başvuruları nasıl yapılır? 12 bin personel alımı ne zaman sona erecek? İşte detaylar;

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANIYOR

Adaylar tercihlerini, 01 – 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.