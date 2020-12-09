Sahte plaka basmak için atöyle kurmuşlar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bazı şahısların sahte araç plakası basarak piyasaya sürdüğüne dair bilgilere ulaştı.

Alınan bilgi ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gebze İlçesi Denizli Mahallesinde tespit edilen bir konteynıra operasyon düzenlendi. Operasyonda, konyetnır'ı adeta sahte plaka basım atölyesine çeviren S.K ve C.Ç isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan konteynırda 1 plaka basma makinesi, 1 soğuk damga makinesi,1plaka boyama makinesi, 2 plaka kalıbı, 528 plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 basılmış plaka ve çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basılacak plaka ile 108 plaka kurutma kartonu ve 23 litre plaka boyası ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gözaltındaki 2 şüphelenin tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.