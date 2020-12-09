Şanlıurfa'da anne, baba ve çocuğu motosiklet çarptı

Kaza akşam saatlerinde Eyyubiye ilçesine bağlı Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç yönetimindeki 55 BS 809 plakalı motosiklet Akçakale yolu üzerinde seyir halinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen anne, baba ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne, baba ve çocuk yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.