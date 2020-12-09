Şans Topu sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığından Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) açıklandı. Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı yayınına dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak umuduyla 9 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 9 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
Milli Piyango Online MP TV ile 9 Aralık Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.