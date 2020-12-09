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sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! ile - BURADA!

bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla her Çarşamba ve Pazar günü canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları 9 Aralık 2020 Çarşamba günü açıklandı. (MPİ) ile işbirliğiyle yapılan MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler bugünkü için 9 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 9 Aralık MPİ ile sayfasını bulabilir ve kazandıran numaralarla sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 03:34 Son Güncelleme: 10.12.2020 03:34 ABONE OL
Şans Topu sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığından Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) açıklandı. Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı yayınına dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak umuduyla 9 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 9 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online MP TV ile 9 Aralık Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Aralık Şans Topu Sonuçları: 11 - 17 - 20 - 28 - 29 - 14

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO 9 ARALIK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Şans Topu sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
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