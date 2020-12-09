Şehirler arası seyahat yasağı var mı, il dışına çıkmak yasak mı? Özel araçla seyahat edilir mi?

Ülkemizin gündeminde uzun süredir şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında iller arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar genelge detaylarını araştırıyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları gerektiği biliniyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat edilir mi, il dışına çıkmak yasak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Şehirler arası seyahat yasağı gündemin en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesiyle şehirler arası geçiş yapabiliyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı?