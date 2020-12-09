Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Şişli’de kumaş deposunda çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Şişli’de gece saatlerinde bir kumaş deposunda çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 06:31 ABONE OL
Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Depoya sığınan kedi yangında can verdi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi.
Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye ederken itfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA