Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kartepe Kent Meydanı'nda sokak hayvanları için mama ve suluk kaplarının montajı yapıldı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanları için merkezi noktalara yeni suluk ve mama kapları montajına devam ederken, yapımı devam eden Kent Meydanında da sokak hayvanları unutulmadı.

KAPLARIN MONTAJI YAPILDI

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Kent Meydanı'nın önemli noktalarına mama ve suluk kaplarının montajını yaptı. Kocaelispor'un renkleri olan yeşil-siyah olarak hazırlanan kaplar Kartepelilerin büyük takdirini topluyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman; "Covid-19 tedbirlerimize titizlikle devam ederken, sokak hayvanlarını ihmal etmiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapımına devam edilen Kent Merkezi'nde Sokak hayvanları için mama ve su kaplarının montajı yapıldı. Meydanın tamamlanması ile birlikte meydanımızı sokak hayvanlarımız ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.