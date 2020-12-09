Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, 'Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz tecavüz skandalları konuşuluyor. CHP'den henüz bir yanıt yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması gündem değiştirmeye yönelik midir? Adaylığı konusunda değerlendirmeniz nedir?' şeklindeki soruya ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin de kısa bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, ABD ile yeni dönem ilişkilerine dair mesajlar verirken, AB'nin yaptırım tehdidine sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Bakü'ye hareket edeceğiz. Şanlı Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ'da topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rahmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik.

Milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız.

Azerbaycan'ın kazandığı zafer işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz.

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SORU - CEVAP

SORU: (Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz tecavüz skandalları konuşuluyor. CHP'den henüz bir yanıt yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması gündem değiştirmeye yönelik midir? Adaylığı konusunda değerlendirmeniz nedir? İkinci sorum; AB Liderler Zirvesi'nnde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınırsa Türkiye'nin tavrı ne olur?)

Kılıçdaroğlu'nun nasıl adım atacağı konusunda bizim derdimiz değil. Bu kendi derdidir. Yaptığı açıklama da, verdiği cevap da çok sulandırılmıştır. Aday olursa partimiz için de, ülkemiz için de isabetli olur.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklaması - Bu konu ile ilgili olarak değerli arkadaşlar, aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman masada durmadılar. En son NATO Genel Sekreteri bunları masaya çağırdı, bunlar orada da masadan kaçtılar. Daha önce de kaçtılar. Bir farklı adım da Arnavutluk, Türkiye, Yunanistan arasında farklı bir adım atılsın denildi, onda da masaya gelmediler. Yalan üstüne siyaset, böyle bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin ve KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemi söz konusu değildir.

AB ile ilgili şu anda 10-11, yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz 1963'ten beri AB, bize zaten yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz.

ABD ile ilişkiler yeni dönemde nasıl ilerleyecek?

Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile OBama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, ifadeleri şık bulmuyoruz.

Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz.

Yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız.

Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşılarak yol bulmuştur. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz ABD ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum.

(FETÖ ile mücadele... Demirtaş'ın serbest bırakılması söylemleri...)

Yargının işine müdahale benim işim değil. Özellikle biz Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

Bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki. Bunların bu halka ödemesi gereken çok büyük hesapları var. FETÖ de aynı şekilde. Şu anda İngiltere'de bulunan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek?

Başakşehir maçında hakemin ırkçı söylemi ve asgari ücret hakkındaki görüşleri:

Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam Twitter hesabımdan açıklamalar yaptım. Gerek parti sözcümüz, gerek Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık.

Kararlılıkla bunu devam ettireceğiz. Başakşehir sahadan çekilerek kararlı bir duruş sergiledi. Rumen hakemi sahadan almalarına rağmen, bize bu yeterli değil dediler. 4 hakemin değişmesi ve maçın ertelenmesi ile ikna oldular. Demba ba falan çok kararlı durdu. Fransa ırkçı söylem ve yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki, bu akşamki maç suhulet ile biter, yola aynı şekilde devam ederiz.

Asgari ücret görüşmeleri sonrası bizim de önümüze gelecek. Temennimiz odur ki, isabetli bir karar çıkar ve yolumuza öyle devam ederiz.