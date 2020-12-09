Son dakika: Berkin Elvan davasında mütalaaya koronavirüs engeli

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz polis memuru sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Berkin Elvan'ın ailesinin avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu izleyici olarak katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İÇİN MÜTALAASINI HAZIRLAYAMADI

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, geçtiğimiz celse mütalaasını hazırlaması için süre verilen duruşma savcısının koronavirüse yakalandığını tedavi gördüğünü bu nedenle mütalaasını hazırlayamadığını belirtti. Savcının mütalaasını hazırlaması için tekrar süre veren mahkeme başkanı, duruşmayı 29 Ocak 2021 tarihine erteledi.