SON DAKİKA: Corona virüsü aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, pek çok ülkeden aşı çalışmaları ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Pfizer/BioNTech, Moderna ve Sinovac tarafından sunulan Covid-19 aşılarının hastalığa karşı oldukça başarılı görünüyor. Ancak hastalığın yayılımını ne kadar etkileyeceği yönünde soru işaretleri bulunuyor. Bu noktada, 'Corona virüsü aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?' sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ AŞISI OLANLAR MASKE TAKMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüs aşılarının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını vurguladı.