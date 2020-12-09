Son dakika: Enişteye 'santaj' cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Zeytinburnu'nda 5 ay önce kalem ve mendil sattığı sırada cezaevinden izinli çıkan teyzesinin sevgilisi Ali İhsan Ata'yı kafasına 4-5 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla dava açılan Canan Atlı'nın haksız tahrik suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu yargılanan Canan Atlı, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bana 3-4 kez tecavüz etmişti. Aynısını 11 yaşındaki kızıma da yaparım diyerek tehdit etti. Tehdit ve şantajlarından bunaldığım için ateş ettim" diyerek kendini savundu.

KIZIMA DA AYNISINI YAPMASINDAN KORKTUM

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı. Sürekli çekilen görüntüleriyle şantaja uğradığını ifade eden Canan Atlı savunmasında, "Ali İhsan Ata teyzemin sevgilisi olurdu. 9 ay öncesinden beni rahatsız etmeye, hakaret ve tehdit ederek rahatsız etmeye başladı. Bir kaç kez boş ve sessiz yerlere götürerek tecavüz etti. Bunları bana yaparken bir de kamerayla kaydetmiş görüntülerle beni "Aynısını 11 yaşındaki kızına yaparım, gırtlağından kesip önüne atarım" diyerek tehdit etti. Korkumdan kimseye bu olanları anlatamadım. Olay günü benden zorla para aldı. Alkol alarak geri geldi ve beni boş bir inşaata götürdü. Elindeki bıçakla bacağımı dürtükledi. Bana karşı davranışlarından dolayı 3-4 ay önce Bayrampaşa'da sokakta bulduğum silahı üzerimde taşımaya başlamıştım. Olay günü korkutmak için 3-4 el ateş ettim. Nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum, vurulup vurulmadığını görmedim. Korkarak olay yerinden kaçtım. Olayda kullandığım silahı önce bir yere saklamıştım, teslim olurken silahı polise teslim ettim. Kasten öldürmek için yapmadım bana yönelik tehdit ve şantajlarından bunaldığım için o gün ateş ettim. Kızıma da aynılarını yapmasından korktum" dedi.

ADLİ TIP RAPORU HENÜZ GELMEDİ

Tutuklu sanık Canan Atlı'nın avukatı da, "Cezaevinde tutuklu bulunan müvekkilim bu sürede psikolojik ilaçlar kullandığı için kendini ifade etmekte zorlanıyor. Olay günü kendisinden zorla para alıp alkol alıp gelerek, cinsel ilişki için götürmeye çalıştığı bunun üzerine sanığın kendisini korumak amacıyla ve gerçekleşen yağma eyleminden dolayı ateş etme olayını gerçekleştirmiştir. Meşru savunma ve haksız tahrik suçlarının tümü oluşmuştur. Öldürmeye yönelik hareket etmemiştir. Bu nedenle delil karartma durumunun mümkün olmadığı dikkate alınarak tahliyesini talep ederim dedi. Cumhuriyet savcısı Canan Atlı'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun akıbetinin sorulması, tanıkların dinlenmesi ve telefon görüşme dökümlerini talep ederek duruşmayı erteledi. İddianamede tutuklu sanık Canan Atlı'nın uygulanan kanun maddesinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi. Atlı'nın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyordu. İddianamede tutuklu sanık Canan Atlı'nın mendil ve kalem sattığı, teyzesinin ayrılığından Atlı'yı sorumlu tuttuğu, olay günü Ata'nın, "karım senin yüzünden gitti, onu bulup getireceksin, getirmezsen seni öldürürüm" diye tehdit ettiği, Canan Atlı'nın da çantasından çıkardığı tabancayla Ali İhsan Ata'yı vurduğu iddia ediliyordu.