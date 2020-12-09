Şehirler arası seyahat yasağı son dakika gelişmeleri: Özel araçla il dışına çıkma yasak mı?

Son dakika haberler… Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili gelişmeler yeni tedbir kararlarının uygulamaya geçmesiyle beraber vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Yayımlanan son genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerin dışında il dışına çıkılmasının yasak olduğunu ifade eden bir madde yer almazken vatandaşlar bu kapsamda vatandaşlar konuya dair detayları merak ediyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte son dakika haberinin detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Salgın ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir kararları İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika duyurulurken gözler şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara çevrildi. Belirli sebepler dolayısıyla il dışına çıkması gereken vatandaşlar artan vakalarla beraber şehirler arası kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor…