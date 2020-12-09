SON DAKİKA HABERİ: Aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi... Cenazede yakınları gözyaşlarına boğuldu...

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasınında şunları söyledi:

"ŞAKASI YOK, HERKESİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"



"Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok" diye konuştu.