Son dakika haberi: Genç kadının estetik kabusu! "2 defa intihara kalkıştım"

"MADDİ VE MANEVİ DAVA AÇACAĞIM"



Maddi ve manevi zararda olduğunu belirten Demir, "Ben o parayı almak için borca girdim. Hala daha borcunu ödemedim. Ben kendilerine yeterince yaklaştım. Uzlaşmak istediğimi söyledim. Ben bu saatten sonra onlarla uzlaşmak istemiyorum. Mağdurum. Mecburiyetten maddi ve manevi dava açacağım. Ben zararım çoktur" şeklinde konuştu.