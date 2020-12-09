Son dakika haberi: İl sağlık müdürü uyardı! İşte korona vakalarındaki artışın başlıca nedeni...

Trabzonlular da kurallara uyduklarını belirtti. Recep Ali Albayrak, "Sokakta nasıl kurallara uyuyorsak evde de aynı şekilde kurallara uyuyoruz. Evde her aile üyesinin bir oturma yeri var. Herkes oralarda oturuyor. Evde herkes birbiri ile mesafeli. Ama evde maske takmıyoruz. Aslında evde de takılması gerekiyor ama insan evde bunalıyor. Biz bizeyiz nasılsa dikkatliyiz diyerek maske kullanmıyoruz" diye konuştu.



'SİRKELİ SU İLE TEMİZLENİYORUM'



Kurallara uymayanları kınayan Nermin Çolak, "Kurallara uyuyoruz. Zaten yaşlıyız. Dışarıda fazla kalmıyoruz. Doktora geldim sıramın gelmesini dışarıda bekliyoruz. Dışarıda hiçbir yere dokunmuyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Şimdi eve gidip üstümü başımı çıkarıp balkonda havalandıracağım. Banyoya girip temizleneceğim. Sirkeli su ile ellerimizi, burnumu temizleyeceğim sonra oturacağım. Evde eşim ve ben varım. Maske evde takmıyoruz" dedi.





'KOMŞULARIM BİRBİRLERİNE GİRİP ÇIKIYORLAR'



Mahbube Aşık, "Evime asla misafir almam. Evime kimse gelmesin diye kızım herkesi tembihledi. Ama bakıyorum komşularım birbirlerine girip çıkıyorlar, beraber oturuyorlar. Ben kesinlikle kimse ile görüşmüyorum. Evde de maske takmıyoruz ama kızım yurt dışında yaşıyor bana geldiği zaman biraz daha fazla dikkat ettiği için evde de maske ile oturuyor" şeklinde konuştu.



'TEBRİK ZİYARETİNE GİDENLER KORONA OLDU'



Çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan İmran Yoldaş ise, "Asla evime kimseyi kabul etmem. Kapıyı çalana da kapıyı açmıyorum. Karşımdaki komşularım sürekli çağırır beni ama onlara da gitmedim. Aslında evde de takılması gerekiyor maske ama kurallara uyan yok. Arkadaşım ev aldı yeni. Sonra birbirlerine tebrik için ziyarete gittiler. Şimdide hepsine virüs bulaştı. Hepsi hastanede yatıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.