Son dakika haberi: Meteoroloji'den son dakika uyarı! Türkiye'de yarından itibaren...

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ÖNGÖRÜLÜYOR..."

İzmir'de üç gün boyunca aralıklı ve yerelde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ile 19 dereceler arasında olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu