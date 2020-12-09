SON DAKİKA HABERİ: Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Hazmedemedim

Mersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38), bıçaklayarak öldüren ve 2 gün boyunca cesedin başında bekleyen İsmet Çoban (61), sorgusunda cinayeti itiraf etti. Tüba'yı kendisini aldattığı ve bunu hazmedemediği için öldürdüğünü ileri süren Çoban, tutuklandı.