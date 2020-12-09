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SON DAKİKA HABERİ: Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Hazmedemedim

'de meydana gelen tüyler ürperten cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Bir sitede gelen kötü kokuların gelmesi üzerine olay yerine gelen polis, kokunun geldiği daireye girdiğinde 38 yaşındaki Tüba Ateş'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Ateş'i bıçaklayarak öldürüp 2 gün boyunca başında beklediği ortaya çıkan 61 yaşındaki İsmet Çoban'ın emniyetteki ifadesi duyanları dehşete düşürdü. Çoban'ın ifadesinde "Aldatılmayı hazmedemedim. Bıçakla öldürdüm, 2 gün boyunca da başında bekledim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:46 Son Güncelleme: 9.12.2020 16:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Hazmedemedim

Mersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38), bıçaklayarak öldüren ve 2 gün boyunca cesedin başında bekleyen İsmet Çoban (61), sorgusunda cinayeti itiraf etti. Tüba'yı kendisini aldattığı ve bunu hazmedemediği için öldürdüğünü ileri süren Çoban, tutuklandı.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Kübra Sitesi sakinleri, dün öğle saatlerinde, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine polisi aradı. Siteye giden polis, kokunun C blok 2'nci kattaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı kırarak içeri giren polis, Tüba Ateş'in cansız bedeni ile karşılaştı, kadınla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Çoban'ı ise cesedin başında otururken buldu. Yapılan ilk incelemede kadının pazar günü bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, şüpheli İsmet Çoban, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

'HAZMEDEMEDİM'

Polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, "Tüba'nın başka birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Aldatılmayı hazmedemedim, bıçakla öldürdüm. 2 gün boyunca da başında bekledim" dediği öğrenildi.

İsmet Çoban, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Tüba'nın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Tarsus'a gönderildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Hazmedemedim
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