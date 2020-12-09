Son dakika haberler: Çin menşeli Covid-19 aşısı Kayseri'de 113 kişiye yapıldı! İşte sonuçlar

Çin menşeli Covid-19 aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden Kayseri Şehir Hastansi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

SON DAKİKA! ÇİN AŞISINDA İLK SONUÇLAR NELER?

Dr. Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Aşı şu an tek silahımız. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 113 kişiye aşımızı uyguladık. Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Bir kaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.