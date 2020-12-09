Son dakika: İngiliz Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca olay oldu: Oscar ödülü Matt Hancock'a...

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının ilk yaygın kullanım izni İngiltere'de verildi. Aşı ilk olarak Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına yapıldı. Ardından ise 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkeğe aşı uygulandı.

İngiltere Sağlık Bakanı'nın canlı yayında Covid-19 aşısı için ağlaması sosyal medyada alay konusu oldu | Video

İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI: İNSANLILIN6ZAFWR GÜNÜ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, tarihi günde SKY News yayınına uzaktan bağlantı ile konuk oldu. Bakan buradan dikkat çeken bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:

Bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır. İngiltere tarihinde şimdiye kadarki en geniş çaplı aşılama programını başlatan sağlık servisimizle gurur duyuyorum.

TARİHİ GÜNDE OLAY OLDU, AĞLAMASI AŞI HABERLERİNİN BİLE ÖNÜNE GEÇTİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamaların ardından ITV'de de bir canlı yayına konuk oldu. Buradaki konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Hancock İngiltere'de deyim yerinde ise olay oldu.

90 yaşında aşılanan Keenan'ı izlerken duygusal anlar yaşadığını belirten Hancock, aşı uygulamasıyla birlikte "hayatın değişmeye başlayacağını" belirtti ve gözyaşlarını sildi.

Hancock'un gözyaşlarını samimi bulan küçük bir kitle olsa da, İngilizler genel olarak Sağlık Bakanı'nı şov yapmak ile suçladı.

' OSCAR ÖDÜLÜ HANCOCK'A'

Sağlık Bakanı'nın ağlaması sosyal medyada gündem olurken,' Oscar Ödülü Sağlık Bakanı Matt Hancock'a gidiyor' şeklindeki yorumlar dikkat çekti.