Kendisini öldürmesi için kiralık katil tutan öğretmenin davasında flaş gelişme!

İstanbul Kartal'daki bir okulda öğretmen olan İlkay Sivaslı, evli sevgilisinden ayrılınca bunalıma girmişti. Öğretmen kadın, kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tutmuştu. Ancak tuttuğu kiralık katil tetikçi Tanju D., İlkay Sivaslı'ya aşık olunca 24 gün kadını beklemiş sonrasında genç kadının ısrarları üzerine cinayeti işlemişti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sonuçlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Tanju D.'nin 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ötürü tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRSÜN DİYE KAHVALTIYA ÇAĞIRMIŞ

Sanık Tanju D., mahkemedeki savunmasında olay günü İlkay Sivaslı'nın kendisini aradığını, kahvaltıya çağırdığını, genç kadının evine gidip birlikte kahvaltı yaptıklarını, sonrasında genç kadının banyoya girdiğini, çıktıktan sonra kendisini öldürmesini istediğini söyledi. Sosyal medyadan tanıştıktan sonra görüşmeye başladıklarını ve bir süre sonra Sivaslı'ya aşık olduğunu, onu öldürmekten vazgeçirmeye çalıştığını fakat başaramadığını söyleyen Tanju D., savunmasının devamında öğretmenin yatağa uzanarak yastığını karnına koyduğunu, yastığın altındaki silahı kendisine verdiğini ve onu öldürmesi istediğini belirtti.

KALBİNE ATEŞ ETMİŞ

Tanju D., 'silahı elime tutuşturdu. Ben silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağımı bastırdı. Yaralandıktan sonra polisi aramak istedim ama telefonumu fırlattı. Polisi ve ambulansı aramamı istemedi. Kendisini öpmemi ve sarılmamı istedi. Öldüğümden emin olduktan sonra gidersin dedi. Ben de evden çıkar çıkmaz ambulansı aradım. Evin adresini bilmediğim için yoldan geçen birinden yardım istedim. Ambulansa eşim kalp krizi geçiriyor dedim. Sonrasında kaldırıldığı hastaneye de gittim. Olay tarihinden önce 2500 TL'ye birlikte silah almıştık. Parasını İlkay vermişti. Daha öncelerde de onu öldürmemi istiyordu. Olay günü parmak izim çıkmasın diye eldiven kullanmamı istemişti.' sözleriyle savunmasını tamamladı. Daha önce kendisinin de intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Tanju D., suçlamaları anlattığı şekilde kabul ettiğini söyledi.

'BENİ RÜYALARINDA GÖRECEKSİN'

İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı mahkemede olay tarihinde Bergama'da olduğunu, Tanju D.'den şikayetçi olduğunu söylerken İlkay Sivaslının eski eşi İbrahim E. ise ifadesinde genç kadınla uzun zamandır arkadaş olduklarını, evlendikten sonra da arkadaşlıklarının devam ettiğini, en son birlikte 60 bin TL tutarında kredi çektiklerini, birlikte ödemeye çalıştıklarını, olaydan bir gün önce kendisiyle telefonda konuştukları sırada genç kadına napıyosun diye sorduğunu, katilimle geziyorum yanıtını aldığını, olay günü ise kendisine 'seni seviyorum, rüyalarına gireceğim, hoşçakal' şeklinde mesaj attığını, kendisini aramak istediğin ama telefonunun kapalı olduğunu söyledi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Adli tıp raporunda ise bir akıl hastalığının olmadığı saptanan tutuklu sanık Tanju D.'nin 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından tutukluluk halinin devamına ve müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.