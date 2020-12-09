Son dakika: Maltepe'de büyük panik! Polis, AFAD, itfaiye... Hepsi birden harekete geçti...

Orada bulunan mahalle sakini Yüksel Tüysüz, "Bugün saat beş civarlarında apartmanlarda bir koku gelmeye başladı. Herkes camlara çıktı. Biz de merak ettik, itfaiyeye haber verdik. Herhalde buraya bir oksit maddesi gibi şeyler atılmış, durum onu gösteriyor. Çok kötü kokuyor. Koku her tarafı, bütün binaları sardı. Dairelerden telefon ediyorlar gaz kokusu var diye. Ondan sonra da telefon ettik. Geldiler, bakıyorlar" dedi.