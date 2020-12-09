Son dakika haberler... Şarjdaki telefonu küvete düşüren Rus kadın feci şekilde can verdi!

"ONA DOKUNDUĞUMDA ELEKTRİK ÇARPTI"

Ev arkadaşını o halde can vermiş şekilde gördüğünde oldukça korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Daria, arkadaşına dokunduğunda kendisini de elektrik çarptığını aktardı ve bunun üzerine suyun içindeki akıllı telefonunu fark ettiğini belirtti. Olesya'nın cesediyle karşılaştığında suda bulunan telefonun halen şarjda olduğunu da ifadesine ekledi.