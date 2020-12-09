Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu ölüm ile ilgili korkunç detaylar: Kübra Boyraz 45 dakika...

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz, bir güzellik merkezine giderek kalça botoksu yaptırmak istedi. Burada yapılan işlemin ardından evine dönen Boyraz fenalaştı. Genç kadın önce nefes alamadı, sonra göğsü sıkışmaya başladı. Kalbinde ritim bozukluğu da baş göstermeye başlayan Boyraz kalp krizi geçirdi.
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Olay yerine çağrılan ambulans ile apar topar hastaneye kaldırlan Boyraz'ı kurtarmak için hummalı bir hareketlilik başladı.
Türkiye'nin konuştuğu olayda hastanede yaşananlar ve ölüm nedeni ile ilgili yeni gelişmeler ise bugün ortaya çıktı.
İŞTE EPİKRİZ RAPORUNDAKİ AYRINTILAR
TRT Haber'in elde ettiği bilgilere göre; epikriz raporunda şu bilgiler yer aldı:
Nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi. Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti.
Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz'a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.