SON DAKİKA! Yer Adana! Akıllara durgunluk veren olay: Parası yetmeyince taksiyi çalıp eve gitti...

Olay, 4 Aralık günü gece saatlerinde Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eve gitmek isteyen Ünal U., bir taksi durağına geldi. Durakta duran iki taksi şoförüne cebinde 10 lirasının olduğunu söyleyen Ünal U., taksicilerden olumsuz yanıt alınca durakta duran anahtarı üzerinde olan bir taksiyi çalıştırıp, uzaklaştı.

TAKSİYİ ÇALDIĞI DURAĞA ERTESİ GÜN TEKRAR GELDİ

Taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. İş yerlerinin kapalı olmasından dolayı güvenlik kameralarına ulaşamayan polis ekipleri, sabah saatlerinde tekrar olay yerine geldi. Bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, inceleme yaptığı sırada taksiyi çalan kişinin Ünal U. olduğunu tespit etti. Güvenlik kameraları görüntülerini alan ekipler, marketten çıktığı sırada olay yerinde Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U.'yu yakalayan ekipler, gözaltına aldı.