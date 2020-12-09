SON DAKİKA - Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, 4 günlük kısıtlama olacak mı şeklindeki soruların yanıtları merakla beklenirken son dakika haberleri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merak edilen konulara yönelik açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu 9 Aralık 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı verilecek mi merak edilirken yılbaşında yasak var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi?