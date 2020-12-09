SON DAKİKA - Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, 4 günlük kısıtlama olacak mı şeklindeki soruların yanıtları merakla beklenirken son dakika haberleri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merak edilen konulara yönelik açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri…
Koronavirüs Bilim Kurulu 9 Aralık 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı verilecek mi merak edilirken yılbaşında yasak var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi?
Saat 17.00'de başlayacak Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.
Alınan önlem ve kısıtlamaların salgının seyrindeki etkisi, kısıtlamaların ne kadar süreceği ve yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
"4 KISITLAMAYLA ÖNÜ ALINMAYA ÇALIŞILABİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan şunları söyledi:
"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
YILBAŞI HANGİ GÜN?
1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.