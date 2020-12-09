Suçu kazada ölen arkadaşının üzerine atmış

Konya'da 5 ay önce meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ahmet Sağlık ile ilgili kazaya sebep olan kamyon sürücüsü Mehmet Danabaş'ın yargılanmasına başlandı. Kazada yaralanan ve ilk ifadesinde motosikleti ölen arkadaşının sürdüğünü belirten ancak güvenlik kameraları tarafından motosikleti kendisinin sürdüğü ortaya çıkan İbrahim Ethem Güler (16) hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldığı ve davanın bu dosya ile birleştirildiği öğrenildi. Güler'in kazadan sonra ölen arkadaşının telefonuyla porno izleyip, kazayla ilgili internetten araştırma yaptığı da ortaya çıktı.

Kaza, 2 Temmuz tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi üzerinde bulunan kamyon garajı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden tescilsiz motosiklet, aniden sağa dönüş yapan Mehmet Danabaş'ın kullandığı 42 S 9944 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ahmet Sağlık ve İbrahim Ethem Güler yaralandı. Kamyon tekerleğinin altında kalarak ağır yaralanan Sağlık, kaldırıldığı özel hastanedeyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan İbrahim Ethem Güler ise tedavisinin ardından tabur edildi.

"MOTOSİKLETİ AHMET SÜRÜYORDU"

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet Danabaş çıkarıldığı mahkemece 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Kazadan sonra ifadesine başvurulan İbrahim Ethem Güler, motosikleti ölen arkadaşının sürdüğünü ileri sürdü. Güler, Ahmet Sağlık ile iş görüşmesi yapmak üzere Büsan Sanayisine gittiklerini, dönüşte Ahmet Sağlık'ın motosikleti kullandığını, kendisinin arkasında oturduğunu, seyir halindeyken sol taraftan ilerleyen kamyonun sinyal vermeden aniden sağa dönüş yaptığını, Ahmet'in fren yapmasına rağmen duramadığını, çarpmanın etkisi ile Ahmet'in kamyonun altına doğru sürüklendiğini, başının teker arasına sıkıştığını, kamyon sürücüsüne 'geri geri' diye bağırdığını, Ahmet'i altından çıkardıklarını, kendisinin de kazada yaralandığını ve kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Anne Ayşe (42) ve baba Ümmet Sağlık (39) kazadan sonra olayın peşini bırakmadı. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası araştırması yapan aile, motosikletin görüntüsünü buldu. Görüntülerde, olay günü kırmızı renkli kıyafet giyen Ahmet Sağlık'ın motosikletin arka kısmında yolcu olarak oturduğu tespit edildi. Bunun üzerine aile avukatları ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından hem olay yerini gören kameralar hem de hastanedeki güvenlik kameraları görüntüleri karşılaştırılarak motosikletin İbrahim Ethem Güler'in kullandığı belirlendi.

"KORKTUĞUM İÇİN YALAN SÖYLEDİM"

Kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından yeniden ifadesi alınan İbrahim Ethem Güler, yalan söylediğini itiraf etti. Güler, "Kaldırıldığımız hastanede ölen arkadaşımın babası bana bağırınca korktum ve yalan söyledim. Ahmet motosikletin arkasında oturuyordu. Bende motosikleti sürüyordum. Kazadan dolayı üzgünüm böyle olmasını istemezdim. Yakın arkadaşımı kaybettim. Pişmanım"diye konuştu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ASLİ, MOTOSİKLETSÜRÜCÜSÜ TALİ KUSURLU

Kaza sonrası trafik ekipleri tarafından tutulan kaza tespit tutanağında, kamyon sürücüsü 'sağa dönüş kurallarına riayet etmemek' suçundan asli kusurlu, motosiklet sürücüsü ise 'aracın kızının kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' maddesin ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu yargılanan kamyon sürücüsü Mehmet Danabaş'ın Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Suçsuz olduğunu ifade eden Danabaş, "Aracımla seyir halindeyken kamyon garajına dönmek için kavşağa geldiğimde biranda önümde bir çocuk gördüm. Yerde yatıyordu. Aracı durdurduktan sonra başka bir çocuğunda aracın altında olduğunu gördüm. Çocuklar motosiklet ile geliyorlarmış. Motosikletin nereden nasıl geldiğini görmedim. O anda sadece arabanın altından bir ses gelmişti. Suçsuzum"dedi.

ANNE: HER İKİ SÜRÜCÜDE OĞLUMUN KATİLİ

Müşteki olarak dinlenen anne Ayşe Sağlık, 'Ben kazada oğlumu kaybettim. Ben olayın kaza olduğunu düşünmüyorum. Her iki sanıkta oğlumu öldürmüştür. Kamyon sürücüsü motosiklete çarpmasına rağmen yoluna devam etmiştir. Kazayı bile fark etmemiştir. İbrahim de kazada kusurludur. Hem kamyon sürücüsünden hem de İbrahim'den şikayetçiyim"diye konuştu.

AVUKAT: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DE TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Ailenin avukatı, motosiklet sürücüsü İbrahim Ethem Güler'in de kusurlu olduğunu ve tutuklanması gerektiğini söyledi. Avukat, "Kazada hem kamyon sürücüsü hem de İbrahim Ethem Güler'in kusurludur. Güler'in tutuklanmasını talep ediyoruz. İbrahim Ethem kazadan sonra maktulün cep telefonunu almıştır. Telefonla kaza ile ilgili internetten araştırmalar yapmış, hatta porno izlemiştir. Bunlarla ilgili belgede elimizde mevcuttur. Kendini kurtarma çabasına girmiştir. Kaza sonrası tamamen soğukkanlı bir şekilde hareket ettiği görülmektedir" dedi.

İbrahim Ethem Güler hakkında, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma'suçundan Çocuk Mahkemesine dava açıldığı ve davanın bu dosya ile birleştirildiği öğrenildi.