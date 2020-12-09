Takım sensiz kaldı Kağan

İstanbul'da bir hafta önce yitirdiği dedesinden kalan ruhsatsız tabanca ile hayatına son veren Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Cengiz Kağan Demirbaş'ı aniden kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları sosyal medyada duygularını dile getirdi. İntiharından geriye "Köpeğim (Boncuk) size emanet" mesajı bırakan Kağan'ın evine ilk olarak Amerikan Futbol Takımı'ndan arkadaşları ulaştı. Takım arkadaşları üzüntülerini, "Takım şimdi onsuz kaldı. Gidişin çok erken oldu. Onunla oynamak çok keyifliydi. Çok sıcakkanlı ve güleryüzlü biriydi" mesajlarını paylaştı. Annesini 3 yaşındayken kaybeden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demirbaş'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak'ta önceki gün yaşanan olayda, 21 yaşındaki Cengiz Kağan Demirbaş, intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" demiş, ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp intihar edeceğini bildirmişti. Sağlık ekibiyle birlikte eve giden polis ekibi gencin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olay anında baba Doğan Demirbaş'ın spor yapmak için dışarda olduğu öğrenilirken, intiharla ilgili incelemelerde bulunan polisin şüpheli bir duruma rastlamadığı kaydedildi. İntihar mesajı üzerine Cengiz Kağan Demirbaş'ın evine koşan Amerikan Futbol Takımı'ndan arkadaşları büyük şok yaşadı. Demirbaş'ın ölümü takım arkadaşlarını da yasa boğdu. Sosyal medyada acılarını paylaşan arkadaşları, "Aylarca aynı takımda oynadık. Şimdi takım onsuz kaldı" mesajlarını paylaştı. Bir yıl aynı takımda beraber oynadıklarını belirten arkadaşı Burak ise, "Onunla bir süre aynı takımda oynadık sonra rakip takımlarda olduk. Onunla oynamak çok keyifliydi. Şimdi hayatta olmadığını bilmek çok üzücü" dedi.