Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü baskın!

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Batman Merkez bölgelerinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgilere ulaştı.

Jandarma, 2 şüpheli şahsa suçüstü yapılarak 106 Adet Sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kolye ucu olmak üzere toplamda 108 adet tarihi Eser niteliği taşıyan eski eser ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.