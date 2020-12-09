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Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü baskın!

’da tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 108 tarihi eser niteliği taşıyan eser ele geçirildi. Suçüstü yakalan iki şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 9.12.2020 13:57 ABONE OL
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü baskın!

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Batman Merkez bölgelerinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgilere ulaştı.

Jandarma, 2 şüpheli şahsa suçüstü yapılarak 106 Adet Sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kolye ucu olmak üzere toplamda 108 adet tarihi Eser niteliği taşıyan eski eser ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü baskın!
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