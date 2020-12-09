Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Süpürgeci arkadaşlarımızın işi bitmez" diyerek belediyede çalışan temizlik işçisinin köpek sevgisini gösteren bir video paylaştı. Üsküdar Belediyesi temizlik işçisinin köpek sevgisi görüntülere yansıdı. İbrahim ismindeki temizlik işçisi, üç-dört günde bir sokak köpeğinin süpürgesiyle birlikte taradığını söyledi.

Üsküdar'da Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır | Video

BELEDİYE İŞÇİSİNİN KÖPEK SEVGİSİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Temizlik işçici sokak köpeğini süpürgeyle tararken, "Bunu ben böyle üç günde bir, dört günde bir tararım. Mutlaka kendini tarattırır" dedi. Sosyal medyada bu görüntüleri görenler temizlik işçisini takdirlerini sundu.