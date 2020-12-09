Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır

Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır

İstanbul Üsküdar İlçesi Belediye Başkanı , belediyede çalışan temizlik işçisinin köpek sevgisini gösteren bir video paylaştı. Belediyenin temizlik işçisi, üç-dört günde bir sokak köpeğinin süpürgeyle birlikte taradığını söyledi. İşte o anlar:

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.12.2020 16:25 Son Güncelleme: 9.12.2020 16:28 ABONE OL
Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Süpürgeci arkadaşlarımızın işi bitmez" diyerek belediyede çalışan temizlik işçisinin köpek sevgisini gösteren bir video paylaştı. Üsküdar Belediyesi temizlik işçisinin köpek sevgisi görüntülere yansıdı. İbrahim ismindeki temizlik işçisi, üç-dört günde bir sokak köpeğinin süpürgesiyle birlikte taradığını söyledi.

Üsküdar'da Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır | Video

BELEDİYE İŞÇİSİNİN KÖPEK SEVGİSİ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Temizlik işçici sokak köpeğini süpürgeyle tararken, "Bunu ben böyle üç günde bir, dört günde bir tararım. Mutlaka kendini tarattırır" dedi. Sosyal medyada bu görüntüleri görenler temizlik işçisini takdirlerini sundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Temizlik işçisinin köpek sevgisi görenleri duygulandırdı: Üç-dört günde bir mutlaka tarattırır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA