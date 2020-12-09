Terör babasını, korona annesini aldı

Adana'da 1996 yılında terör örgütü PKK'nın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırıda 1 yaşındayken babası şehit olan Sena Öztürk, annesini de koronavirüs nedeniyle kaybetti. Cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğulan Sena Öztürk'ü yakınları teskin etti.

24 YIL ÖNCE MEYDANA GELDİ

Merkez Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 yılında kendisine hamile görünümü veren 17 yaşındaki terörist Leyla Kaplan, koşarak Adana Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT'yi patlatmıştı. Canlı bombanın intihar saldırısında terörist Kaplan parçalanarak ölürken, 3 polis ve 1 vatandaş yaşamını yitirmiş, 7'si polis 11 kişi de yaralanmıştı.

HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK CANLI BOMBA SALDIRISI

Terör örgütü PKK'nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan Ramazan Keserci'den (26) geriye 1 yaşındaki Sena Öztürk (25) ve eşi Serpil Keserci (48) kalmıştı.

Anne Keserci kızını büyütüp evlendirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs şehidin eşi Serpil Keserci'yi de yakaladı. 20 gün önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Serpil Keserci dün hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Keserci'nin cenazesi yakınları ve polisler tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığına getirildi. Hayatını kaybeden Serpil Keserci'nin cenaze namazı sınırlı sayıda katılan kişiyle kılındı. Annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Sena Öztürk'ü yakınları teskin etti. Cenaze namazının ardından Keserci'nin cenazesi toprağa verildi.