Tunceli’de kar yağışı etkili oldu, 132 köy yolu kapandı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Pülümür'de 37, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10 ve Çemişgezek İlçesi'nde bir olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmasına başladı.