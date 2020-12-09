Uluabat gölündeki kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Son zamanlarda Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Eskikaraağaç Mahallesi Çevre yolu mevkisinde kontrole çıktı. Yapılan kontrolde 26 yaşındaki A.C. il 32 yaşındaki Ü.B. isimli şahısların ava kapalı günde kotasız ve yine ava kapalı alanda tüfekleri kılıfının dışında bir halde suçüstü yakalandı.

Tüfeklerle ilgili yapılan araştırmada ise her iki tüfeğin de ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. Şahıslara ayrı ayrı 945 TL olmak üzere toplam bin 890 TL idari para cezasının yanı sıra, avda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı alımı satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet etmekten ayrı ayrı 866 TL olmak üzere toplamda bin 732 TL idari para cezası uygulandı.