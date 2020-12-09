Vali, Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh Türbesi’ni ziyaret etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, restorasyon çalışmaları devam eden Kırmızı Medrese içerisinde incelemelerde bulunarak Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından cadde üzerinde bulunan Hz. Nuh (AS) Türbesi'ni ziyaret eden Vali Pehlivan, türbe ve çevresinde yakında başlatılacak olan düzenleme ve yenileme çalışmaları hakkında bilgiler aldı, çeşitli talimatlar verdi. İncelemelerde Vali Pehlivan'a Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan ve İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay eşlik etti.