Yağmur Eker'in ölümünde son dakika gelişme! Sır ölümü silahtaki bulgular çözecek!

BANYODA İKİ EL ATEŞ

Yağmur Eker'in ölümünün arkasındaki Sır perdesi hala aralanmadı. İddiaya göre aynı evde bulunan ve odada uyuduğunu söyleyen Bekir Ö., silahın patlama sesini duymamıştı. Uyandığında banyoda Eker'in cansız bedenini görünce önce 155'i değil polis arkadaşlarını aramıştı. Yapılan olay yeri incelmelerinde ise banyoda silah iki kez ateş almış, birisi Eker'in başına yan taraftan giriş diğeri ise yerden fayansların üzerine doğru ateş almıştı.

BİTİŞİK ATIŞ İZİ YOK

Olayda Bekir Ö., Eker'in intihar ettiğini ileri sürerken yapılan ilk olay yeri incelemelerinde silahta bitişik atış bulgularına rastlanmadığı öğrenildi. Silahın namlusunda herhangi bir ize rastlanmadı. Bekir Ö. olaydan hemen sonra elini yıkadığını belirtmesi ve silahın ikince kez yanlışlıkla ateş aldığını iddia etmesi ölümün arkasındaki şüpheyi daha da artırdı.

SİLAHTAKİ BULGU SIRRI ÇÖZECEK

Yağmur Eker'in intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirleyecek bulguların en önemlisi olayda kullanılan silahta çıkacak bulgular. Sır perdesi silahtaki bulgular ve Eker'in vücudundaki kalıntılardan elde edilen bilgilerle aralanacak.

TABANCA ANİDEN ATEŞ ALDI

Tutuklu olarak yargılanan Bekir Ö., soruşturma kapsamında verdiği fadede Eker'in öldüğü sabaha ilişkin "Saat 08.00'de nöbetten çıktım. 08.30 gibi eve vardım. Kapıyı Yağmur açtı. Kısa bir selamlaşmadan sonra ben uyumak için odama geçtim. Yatmadan önce, Yağmur'a beni 10.30'da uyandırmasını söyledim. Ancak saat 10.15 gibi kendiliğimden uyandım. Banyo kapısını itekleyerek açtım. İlk önce yerde tabancamı gördüm. Yağmur'u ilk başta fark edemedim. Sonrasında kapının arkasında olduğunu, ondan dolayı açamadığımı anladım. O anki heyecanla, namlusu lavaboya dönük olan tabancamı yerden aldım. Tabanca aniden ateş aldı. Lavaboya doğru bir kurşun gitti." dedi.

TELEFON KAN OLMASIN DİYE ELİNİ YIKAMIŞ

Bekir Ö., "Sonrasında kapının arkasında yere kapaklanmış vaziyette kafası sağ tarafa yatık kanlar içerisindeydi. O Sırada Yağmur'un yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Dolayısıyla elim kan oldu. O anki şokla elimi kafama ve vücuduma dokundurmuşum. Hatta sinirden kendi kendimi tırnaklarımla batın bölgemi çizmişim. Sonrasında telefona yöneldim. Ancak telefonun kan olabileceğini düşünerek elimi mutfakta yıkayıp bezle kuruladım" şekline ifade verdi.

155'İ DEĞİL ARKADAŞLARINI ARAMIŞ

Bekir Ö. ifadesinin devamında, Eker'in yaşamını yitirdiğini anladıktan sonra ilk olarak mesai arkadaşlarını, daha sonra 155'i aradığını kaydetti. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan Bekir Ö., 18 Eylül'de İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile tutuklandı.