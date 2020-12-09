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çay içmek isterken yanarak can verdi

’de çay demlemek için piknik tüpü yakan kadının giysisi alev alınca yanarak hayatını kaybetti.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:06 ABONE OL
Yaşlı kadın çay içmek isterken yanarak can verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi'nde yaşamını yalnız sürdüren Huriye Yıldız'in çay içmek için yaktığı piknik tüpünden giysileri alev aldı.

Vücudunu saran alevler karşısında yardım isteyen yaşlı kadının çığlıklarını evin karşısında oturan oğlu duydu. Annesinin yanan elbiselerini söndüren oğul, 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamarak yaşamını yitirdi.

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Yaşlı kadın çay içmek isterken yanarak can verdi
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